Erzincan’da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yaptığı incelemeler sonucunda

570 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Erzurum - Erzincan Karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında şüpheli bir çekici durduruldu. Dedektör köpekleri ile yapılan kontrollerde toplam 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan İran uyruklu şüpheli J.K.V.B. isimli şahıs gözaltına alındı.