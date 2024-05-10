Sahte yılan şakası yaşlı adamın aklını aldı!

Golf sahasında yaşanan sahte yılan şakası, yaşlı bir adamın beklenmedik tepkisiyle komik anlara sahne oldu. Yaşlı adam, golf oynadığı arkadaşları tarafından sahte bir yılanla korkutulduğunda, izleyenler kahkaha krizine girdi. Sahte yılanı fark edince adeta korkuyla kaçmaya çalışan adam, dengesini kaybederek yere düştü ve panik içinde yuvarlanmaya başladı. Ancak yılanın hala peşini bırakmadığını fark eden adam, daha da fazla bağırmaya başladı. Olayı görenler, kahkaha atarak izlerken biri sahte yılanın olduğunu fark edip adamı sakinleştirdi. Sosyal medyada paylaşılan bu komik anlar, izleyenleri güldürdü ve paylaşım rekorları kırdı.