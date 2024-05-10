Tatil için geldikleri Marmaris’te eşinin boğazını kesti

Kaynak: İHA
Tatil için geldikleri Marmaris’te eşinin boğazını kesti
İngiltere’den tatil için Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen İngiliz vatandaşı bir kişi, otel odasında çıkan tartışma sonucu eşini boğazını kesti. Kadın turist olay soncu ağır yaralandı.

Uzunyalı mevkiindeki beş yıldızı bir otelde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre İngiliz çift arasında, otel odasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Alkollü oldukları öne sürülen çiftin tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken, odadan gelen yüksek sesler ve diğer müşterilerin şikayetleri üzerine otel görevlileri odaya girdiklerinde kadın turisti boğazı kesilmiş halde kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı kadın, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

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Kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, koca ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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