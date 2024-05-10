İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İHA
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Adana’nın Kozan ilçesinde Adana’nın Kozan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozan ile Kadirli arasındaki yolda gerçekleşti. Kadirli yönüne doğru ilerleyen 01 UD 321 plakalı araç, karşı yönden gelen A.D. yönetimindeki 80 AZ 762 plakalı araçla kafa kafaya çarptıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi. Ahmet A. isimli sürücü, araç içinde sıkıştı. Vatandaşlar ambulansın gelmesini beklerken Ahmet A.'ya kalp masajı yaptıı. Ahmet A. AKOM ve CANKUR ekiplerinin müdahalesine rağmen Ahmet A.'nın hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Osman Efe A., A.D., Mustafa Talha D., Esme D. ve Samet Y., Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza hakkında soruşturma başlattı.

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