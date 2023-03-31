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Erzincan'da kar ve tipi çok sayıda köy yolunu kapadı

Mart ayının son günlerinde Erzincan'da etkili olan kar yağışı çok sayıda köy yolunun kapanmasına sebep oldu.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 08:44
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Erzincan'da kar yağışı etkili oldu

Erzincan'da kar ve tipi çok sayıda köy yolunu kapadı
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Erzincan merkez ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından kapanan 135 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Erzincan çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 135 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı 10, Çayırlı’da 6, İliç’te 5, Kah’ta 10, Kemaliye’de 6, Refahiye’de 75, Tercan’da 13 ve Üzümlü’de 10 olmak üzere toplam 135 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışıyor.
Kar şehirlerarası yollarda da etkili olurken Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması yürüttü. (İHA)

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