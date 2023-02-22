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Erzincan’da 56 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 56 yerleşim yerinin yolu kapandı. 

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 10:16
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Erzincan’da kardan 56 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzincan’da 56 köy yolu ulaşıma kapandı
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İHA'nın haberine göre, Erzincan’da 56 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kemah’ta 2, Refahiye’de 40, Tercan’da 12 ve Üzümlü’de 2 olmak üzere toplam 56 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 68 ekip, 4 bıçaklı kamyon, 19 kepçe, 3 dozer ve 14 greyder ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu; sabah saatlerinde Erzurum'un kuzey doğusu ile Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı olarak geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölge genelinde gün boyu buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

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