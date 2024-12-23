Erzincan’da kargalar donarak telef oldu!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzincan’da kargalar donarak telef oldu!

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesi'nde, son günlerde etkili olan aşırı soğuk hava koşulları, kargaların donarak telef olmasına yol açtı. Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki ağaçlarda donmuş halde bulunan kargalar, belde halkını şaşkına çevirdi.

Mercan Beldesi'nde gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düşmesiyle birlikte, soğuk havaya dayanıklı oldukları bilinen kargalar donarak hayatlarını kaybetti.

ğaçların dallarında donmuş halde görülen kargaların leşleri, sabah saatlerinde yere düştü. Ağaçların altında ise donmuş halde başka kargalar bulundu.

Belde halkından Arif Kıranlıoğlu, o anları şöyle anlattı:

"Mercan'da gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 20 derecelere düşmesinden dolayı kargalar buz tutmuş, donmuş ve telef olmuş. Ağaçta donmuş şekilde görülen kargaların leşleri yere düşmüş. Bir karga da donmak üzereydi, onu aldık ve kalorifer peteğiyle ısıtarak kendine gelmesini sağladık."

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