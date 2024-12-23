Erzincan’da kargalar donarak telef oldu!

Mercan Beldesi'nde gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düşmesiyle birlikte, soğuk havaya dayanıklı oldukları bilinen kargalar donarak hayatlarını kaybetti.

ğaçların dallarında donmuş halde görülen kargaların leşleri, sabah saatlerinde yere düştü. Ağaçların altında ise donmuş halde başka kargalar bulundu.

Belde halkından Arif Kıranlıoğlu, o anları şöyle anlattı:

"Mercan'da gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 20 derecelere düşmesinden dolayı kargalar buz tutmuş, donmuş ve telef olmuş. Ağaçta donmuş şekilde görülen kargaların leşleri yere düşmüş. Bir karga da donmak üzereydi, onu aldık ve kalorifer peteğiyle ısıtarak kendine gelmesini sağladık."