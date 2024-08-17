Erzincan'da kaza: 3 ölü 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA
Erzincan'da kaza: 3 ölü 4 yaralı

Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da kaza: 3 ölü 4 yaralı

Erzincan-Sivas Karayolu'ndaki kaza Sakaltutan Geçidinde yaşandı. Mehmet M.S'niin kullandığı araç 04 AY 780 plakalı araçla çarpıştı. Kazayla birlikte her iki araç da hurda yığınına döndü.

Kazanın duyulmasıyla birlikte bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Mehmet M.S, Bilal T. (27) ile Perihan D'nin (48) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan H.S. (9), H.S. (34), Ş.S. (9) ve S.U.S. (23), ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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