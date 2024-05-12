Erzincan'da off road deneyimi

Kemah yolu üzerinde bulunan bölgede off road keyfi yaşanırken bol çamurlu derede zaman zaman dev araçlar da çamura saplanarak hareket kabiliyetini kaybetti.
Serhat Sarıçiçek’e ait özel dizaynı ve yüksekliğiyle ilgi çeken dev off road aracı yüksek performansıyla dağ bayır aşarak sürüş keyfi sundu.
Erzincan İl Özel İdaresine bağlı Kültür A.Ş. bünyesinde hurdaya ayrılacakken İl Özel İdaresi Genel Sekreteri / Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat’ın isteğiyle İl Özel İdaresinin bakım ve onarım bölümünde işçilerin 15 günlük çalışmasıyla düzenlenip yenilenen 4X4 araç ise ilk off road testinden yüksek performansını başarıyla geçti.
Hurdaya çıkacakken aracı geri dönüşüme kazandırdıklarını söyleyen İl Özel İdaresi personelleri, “Bakım onarım bölümünde hurdalık bu araç yeniden yapıldı. Aracımızı bugün test ettik. Oldukça başarılı sonuç alındı. Erzincan’a bir off road aracı daha kazandırılmış oldu” dedi.