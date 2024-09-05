Erzincan'da otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı

Erzincan-Refahiye karayolunda otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Erzincan - Refahiye E80 karayolu 63’ncü kilometrede meydana gelen kazada alınan bilgiye göre, 27 ATV 887 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerinde yoldan çakarak takla atıp, şarampole uçtu.
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Kazada araç içerisinde bulunan 4 çocuk, 2 yetişkin yaralandı. Yaralılar araçtan AFAD ekiplerince kurtarılarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.