Erzincan’da pazarcılar dondurucu soğukla böyle mücadele ediyor

Kaynak: İHA

Erzincan’da hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Havanın soğuması kentte hayatı olumsuz etkiledi. Dondurucu soğuktan dolayı pazar esnafı ısınmak için tezgah arkasına soba kurdu.

Kentte hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Gece ve sabah saatlerinde görülen buzlanma ve don hayatı olumsuz etkiledi.

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Soğuk havada pazarcı esnafını da etkiledi. Pazar yerinde kimi esnaf kurduğu sobayla ısınırken kimi de çareyi tezgâhın arkasında ateş yakmakta buldu.

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Soğukta ekmek kazanma mücadelesi verdiklerini ifade eden pazarcı esnafı ürünleri soğuktan korumak için üzerlerini battaniyelerle örttüklerini kendilerini ise ateş yakarak ısıttıklarını söyledi. Ateşin başında ısınan esnaf, "Erzincan, Erzincan olalı böyle soğuk görmedi. Donuyoruz, anlatmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

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