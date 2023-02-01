Erzincan’da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İHA'nın haberine göre, Erzincan’da iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 16. 30 sıralarında Erzincan merkez Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında başlayan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Bıçak, sopa ve küreğin kullanıldığı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları tespit edilen 4 kişi de gözaltına alınırken 1 adet tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.