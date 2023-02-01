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Erzincan’da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Erzincan’da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 17:37
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Erzincan’da silahlı kavga: 3 yaralı

Erzincan’da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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İHA'nın haberine göre, Erzincan’da iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 16. 30 sıralarında Erzincan merkez Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında başlayan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Bıçak, sopa ve küreğin kullanıldığı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları tespit edilen 4 kişi de gözaltına alınırken 1 adet tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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