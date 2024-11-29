Erzincan’da tipi nedeniyle kanyonda mahsur kalan elektrik ekipleri kurtarıldılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Erzincan’da tipi nedeniyle kanyonda mahsur kalan elektrik ekipleri kurtarıldılar

Erzincan’da fırtına nedeniyle kopan elektrik tellerini yapmaya giden EDAŞ, ekibinde 3 personel fırtına ve tipiye yakalandı. Yolun kapanması ile mahsur kalan 3 kişinin imdadına gezi teknesi düzenleyen rehber yetişti.

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) ekipleri, Kemaliye ilçesine bağlı köylerde etkili olan fırtına nedeniyle elektrik arızasının yaşandığı bölgelerde enerji akışını yeniden sağlamak için önceki gün çalışma başlattı. 3 kişilik ekip, aniden bastıran tipiye yakalandı.

Erzincan’da tipi nedeniyle kanyonda mahsur kalan elektrik ekipleri kurtarıldılar

Araçları kara saplanan ve yolun kapanmasıyla mahsur kalan görevliler, cep telefonu ile yardım çağrısında bulundu. Fırat Nehri'nin aktığı ve dünyanın ikinci büyük kanyonu olan 500 metre yüksekliğindeki Karanlık Kanyon'un tepesinde mahsur kalan ekibe, gezi teknesi bulunan rehber Güven Güldal tarafından yaklaşık 4 saat süren arayış sonunda ulaşıldı.

Erzincan’da tipi nedeniyle kanyonda mahsur kalan elektrik ekipleri kurtarıldılar

Soğuktan etkilenen 3 kişilik ekip, tekneyle bulundukları yerden alınarak, Kemaliye ilçesine götürüldü.

Erzincan’da tipi nedeniyle kanyonda mahsur kalan elektrik ekipleri kurtarıldılar

Sağlık durumları iyi olan ekip üyeleri ertesi sabah hava şartları uygun olunca aynı bölgeye giderek, köylerdeki arızaları giderdi.

Erzincan’da tipi nedeniyle kanyonda mahsur kalan elektrik ekipleri kurtarıldılar

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