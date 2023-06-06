Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan’da iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı

İHA’nın haberine göre, kaza Erzincan merkez Kurutilek Mahallesi su deposu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 AL 72 plakalı otomobil ile bir başka otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişinin sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve yaralanan 2 kişi itfaiyenin çalışması sonucu kurtarılarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı

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