Erzincan’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, Erzincan- Erzurum kara yolu Yeni Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.M'nin kullandığı 24 AJ 270 plakalı Volkswagen marka otomobil, kırmızı ışıkta duran Z.N. kontrolündeki 24 ABJ 020 plakalı Peugeot marka araca çarptı. Işıklarda bekleyen diğer, 24 AAD 552, 34 GIM 153 plakalı otomobiller ile 24 ABG 552 plakalı minibüsün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yararılar olay yerine gelen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Bir aracın motor kısmında çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tedavi altına alınan yarlıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza dolayısıyla polis kontrolünde trafiğe kapanan kavşak, araçların çekiciyle kaldırmasının ardından tekrardan açıldı.