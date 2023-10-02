Erzincan'ın meşhur kızılcığı tezgahlardaki yerini aldı

Erzincan’da vatandaşlar tarafından dere yatakları ve ormanlık alanlarda toplanan kızılcık, tezgahlardaki yerini aldı.

KAYNAK: İHA
Erzincan'ın meşhur kızılcığı tezgahlardaki yerini aldı


İçerisinde birçok vitamini barındıran ve sonbahar ayıyla birlikte toplanmaya başlayan kızılcık, Erzincan’da tezgahlarda yerini almaya başladı.

Özellikle kırsal kesimde vatandaşlar tarafından ormanlık alanlarda ve dere yataklarında toplanan kızılcığın kilosu, seyyar tezgahlarda kalitesine göre 30-40 TL arasında satışa sunuluyor.

Kızılcık satışı yapan Ali Koç, vatandaşların kızılcığa ilgi gösterdiğini belirterek, "Kızılcığın içerisindeki zengin miktarda vitamin ve mineral özellikle çocuklarınızın gelişiminde büyük önem sağlamaktadır.

Pazardan alarak yapabileceğiniz kızılcık şerbeti ile günlük kalsiyum, demir, bakır, magnezyum ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

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Bol miktarda C vitamini içeren kızılcık şerbeti evde yapabileceğiniz muhteşem bir içecektir.

En çok idrar yolu enfeksiyonları için faydalı.

Kansere karşı da koruyucu niteliktedir. Kızılcık, reçel, marmelat ve meyve suyu sanayi yönünden de önemli bir ham madde durumundadır" dedi.

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