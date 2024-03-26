Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Erzurum’da gece sıfır dereceye düşen sıcaklık, sabah saatlerinde kar yağışına yol açtı.
Şehir merkezi, yoğun kar yağışıyla beyaz bir örtüyle kaplandı.
Araçlar ve yollar kar altında kaldı, bu da sürücülerin ve yayaların ilerlemesini zorlaştırdı. Tarihi Lalapaşa Camii ve Yakutiye Medresesi gibi yerler de kar altında kaldı.
Ardahan’da da kar yağışı devam ediyor. Sabah başlayan kar, şehri beyaza bürüdü ve yollar ile park halindeki araçlar karla kaplandı. Yoğun kar, yollarda buzlanmaya sebep oldu.
Kars’ta soğuk hava, kar yağışına dönüştü.
Yüksek kesimlerde kar tipi şeklinde etkili oldu ve sürücülere zor anlar yaşattı. Sarıkamış’ta ağaçlar, bitkiler ve yollar karla kaplandı ve çevre beyaz bir görünüme kavuştu.
Vatandaşlar, karları temizledi ve Sarıkamış Belediyesi ile Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.
Vatandaşlardan Kadir Akkaya, bu yılın Mart ayında beklenenden fazla kar yağdığını ve her sabah araçlarını temizlediklerini belirtti.
Akkaya, Sarıkamış için bereketli olmasını umduğunu ifade etti.