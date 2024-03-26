Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
Kaynak: AA
Erzurum, Ardahan ve Kars bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.
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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor 1

Erzurum’da gece sıfır dereceye düşen sıcaklık, sabah saatlerinde kar yağışına yol açtı.

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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor 2

Şehir merkezi, yoğun kar yağışıyla beyaz bir örtüyle kaplandı.

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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor 3

Araçlar ve yollar kar altında kaldı, bu da sürücülerin ve yayaların ilerlemesini zorlaştırdı. Tarihi Lalapaşa Camii ve Yakutiye Medresesi gibi yerler de kar altında kaldı.

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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor 4

Ardahan’da da kar yağışı devam ediyor. Sabah başlayan kar, şehri beyaza bürüdü ve yollar ile park halindeki araçlar karla kaplandı. Yoğun kar, yollarda buzlanmaya sebep oldu.

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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor 5

Kars’ta soğuk hava, kar yağışına dönüştü.

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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor 6

Yüksek kesimlerde kar tipi şeklinde etkili oldu ve sürücülere zor anlar yaşattı. Sarıkamış’ta ağaçlar, bitkiler ve yollar karla kaplandı ve çevre beyaz bir görünüme kavuştu.

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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor 7

Vatandaşlar, karları temizledi ve Sarıkamış Belediyesi ile Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor 8

Vatandaşlardan Kadir Akkaya, bu yılın Mart ayında beklenenden fazla kar yağdığını ve her sabah araçlarını temizlediklerini belirtti.

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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor 9

Akkaya, Sarıkamış için bereketli olmasını umduğunu ifade etti.

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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor 10
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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor 11
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