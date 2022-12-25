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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava ile etkisini artıran sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 11:06
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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava ile etkisini artıran sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
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Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erzurum'da soğuk nedeniyle cadde ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Kentin yüksek kesimlerinde sis etkili olurken, Erzurum-Kars ve Erzurum-Tekman karayolunda görüş mesafesi yer yer 10 ila 20 metreye kadar düştü.

Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 21, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 10 santimetre ölçüldü.

ARDAHAN

Ardahan'da da soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece yaşanan sıfırın altında 15 derece soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi.

Park halindeki araç ve ağaçlar kırağı ile kapladı.

Kura Nehri bölgesinde sis oluştu.

KARS

Kars'ta kar yağışının ardından etkili soğuk hava nedeniyle, bitkiler, ağaçlar kırağı tuttu, araç camları buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de Keklik deresi kısmen donarken, bazı göletlerin de yüzeyi buzla kaplandı.

Sarıçam ormanları, bitkiler, ağaçlar kırağı ile kaplandı, sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi düştü.

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