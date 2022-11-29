Erzurum, Kars ile Ardahan'da ev ve araçların camları buz tuttu

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Termometrelerin gece sıfırın altında 4 dereceyi gösterdiği Erzurum'da araç camları buzlandı.

Yüksek kesimleri karla kaplanan kentte, soğuk hava nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda da buzlanma oluştu.

Bitkiler, park ve bahçelerdeki banklar kırağı tuttu.

ARDAHAN

Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Gece termometrelerin sıfırın altında 6 dereceyi gösterdiği kentte, ev ve araçların camları buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuklardan korumak için üzerini halı ve branda ile örttü.

Vatandaşlardan Yener Morkoç, açık alanda park halindeki araçların camlarının buzla kaplandığını belirterek, "Bundan sonra her sabah bu manzara ile karşılaşmak mümkün." dedi.

KARS

Kars'ta ise soğuk havanın etkisiyle araçların camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu.

Sarıkamış ilçesinde ise Keklik Deresi kısmen dondu.

İlçedeki küçük göletlerin yüzeyi dondu, bacalarda buz sarkıtı oluştu. Çobanlar koyunlarını kırağı tutan merada otlatmaya çalıştı.