Erzurum-Artvin yoluna sel engeli

Erzurum'un Oltu ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun dolu ve sağanak yağmur, sele neden olurken, Artvin ve Oltu yönünde yol trafiğini iki buçuk saat kapanmasına sebep oldu.

Olur ilçesi Ormanağzı Köyü yakınlarında 3 farklı noktada yol trafiğe kapandı. Aynı saatlerde Olur ilçesi Coşkunlar Mahallesi ilerisinde Artvin istikametine giden yolda ulaşıma imkan vermezken, Oltu-Artvin yolunda yaşanan bu durum, araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

ARAÇLAR UZUN SÜRE BEKLEDİ

Oltu Belediyesi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle karşılıklı çalışarak yolu tek şerit olarak araç trafiğine açmayı başarırken, bu süre zarfında yüzlerce araç uzun süreli beklemek zorunda kaldı.

Olur İlçesi Jandarma ekipleri de kapalı yol bölgelerinde güvenlik önlemlerini artırdı ve sürücülere kontrollü geçiş imkanı sağladı.

TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Dolu yağışı, Ormanağzı, Taşlıköye ve Yeşilbağlar mahallelerinde bulunan tarım arazilerine ciddi zararlar verirken, yüzlerce dönüm ekili alan dolu nedeniyle büyük hasar gördü.

Sel ve toprak kayması sonrası çalışmaların sürdüğü öğrenildi.