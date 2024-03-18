Erzurum İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

ERZURUM İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AŞKALE

HORASAN

KÖPRÜKÖY

PALANDÖKEN

TEKMAN

AZİZİYE

İSPİR

NARMAN

PASİNLER

TORTUM

ÇAT

KARAÇOBAN

OLTU

PAZARYOLU

UZUNDERE

HINIS

KARAYAZI

OLUR

ŞENKAYA

YAKUTİYE

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.