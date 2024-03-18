Erzurum İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.
ERZURUM İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
AŞKALE
HORASAN
KÖPRÜKÖY
PALANDÖKEN
TEKMAN
AZİZİYE
İSPİR
NARMAN
PASİNLER
TORTUM
ÇAT
KARAÇOBAN
OLTU
PAZARYOLU
UZUNDERE
HINIS
KARAYAZI
OLUR
ŞENKAYA
YAKUTİYE
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.