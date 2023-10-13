Erzurum merkezli 8 ilde siber dolandırıcılara operasyon; 47 gözaltı

Erzurum’da polis ekipleri, siber dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

KAYNAK: DHA
Erzurum merkezli 8 ilde siber dolandırıcılara operasyon; 47 gözaltı

Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırdılar

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli yöntemlerle birçok vatandaşı dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Erzurum merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 3’ü kadın 43 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 124 adet fişek, 10.22 gram esrar maddesi, 8 adet uyuşturucu hap, 168 bin 50 TL nakit para, 49 adet cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Şüpheliler, ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan geniş güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü. Şüphelilerden 39’u tutuklandı, 1’i savcılık, 7’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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