Erzurum merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yeni mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin, internet sitelerindeki araç satış ilanlarını kopyalayarak sahte ilanlar verdikleri ve mağdurları noter aracılığıyla dolandırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak vatandaşları korkutup panik yarattıkları, "adlarına sahte altın bozdurulduğu ve operasyon yapılacağı" gibi yalanlarla kandırarak IBAN numaralarına para transfer ettirdikleri tespit edildi. Elde edilen paraları kripto hesaplara transfer ederek izini kaybettirmeye çalıştıkları da saptandı. Şüphelilerin bu yöntemle 8 kişiyi dolandırarak 3 milyon liradan fazla haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzurum merkezli olarak 6 ilde 13 ekip ve 78 personelin katılımıyla düzenlenen şafak operasyonunda, gözaltı kararı bulunan 13 şüpheliden 9'u yakalandı. Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, kripto hesapların bulunduğu 22 cep telefonu, banka dekontları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı, sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakılırken, 8'i tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, zanlılardan 6'sının tutuklanmasına, 2'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.