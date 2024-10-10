Erzurum Palandöken’de 60 bin fidan toprakla buluştu

Palandöken Kayak Merkezi, Horasan Karabıyık Mahallesi ve Aşkale Taşağıl'da gerçekleştirilen etkinlikte, Palandöken'de bulunan Vali Mustafa Çiftçi açılış konuşmasını yaptı.

Vali Çiftçi, Erzurum'un %12'sinin ormanlık alanlardan oluştuğunu belirterek, "480 bin hektar tarım alanımız ve 287 bin hektar orman varlığımız var. İlimizin arazi kullanım oranlarına baktığımızda bu tablo ortaya çıkıyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile Orman Bölge Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol gereği, 2.650 dönümlük bu alanda fidan dikim etkinliği gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda Aşkale'de 69 hektar, Horasan'da ise 72 dekarlık alan ağaçlandırılacak. Toplamda 406 hektar alanda 122 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Böylece ilimizin ve ülkemizin yeşil vatanına katkıda bulunacağız. Bu vatanı atalarımızdan miras olarak değil, emanet olarak aldık. Bu emaneti en azından olduğu gibi muhafaza etmek veya daha iyisiyle sonraki nesillere devretmek gibi bir sorumluluğumuz var," dedi.

Etkinliğe; Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sağlam ve Orman Bölge Müdürlüğü personeli katıldı.