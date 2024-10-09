Erzurum Valisi'ne büyük kumpas. Son anda kurtuldu

Hakim, savcı, polis veya vali olarak kendilerini tanımlayan dolandırıcılar; 'kargo yöntemi' ile Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi hedef aldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda şehirdeki emniyet ve asayiş olaylarını değerlendiren Vali Çiftçi, başından geçenleri şu sözlerle anlattı,

"Vatandaşlarımızı kandırmaya, tuzaklarına düşürmeye devam ediyorlar. Dolandırıcılık derken özellikle bilişim sistemlerini kullanarak yapılan nitelikli dolandırıcılık var. Vatandaşlarımızı arıyorlar, kendilerine asker, polis, savcı süsü veriyorlar. Operasyon yapıldığını ifade ediyorlar. Vatandaşımızı kandırıp, telaşlandırıp, bankaya yönlendiriyorlar. Evlerdeki altınları bozdurup, IBAN numarasına yatırılmasını söylüyorlar.

"150 BİN LİRA CİVARINDA PARA ÇEKECEKLERDİ"

Kargomun geldiğini ve adresi güncellemem gerektiğini söylüyorlar. Adresi güncelledim. Ondan sonra da bir ek ödeme talep ettiler. Yalnız ek ödemeyi yaparken sanal kart kullandım. Sanal kartın da limiti çok düşüktü. Oradan çekemediler. Eğer normal kartımı kullanmış olsaydım; muhtemelen ki en az 100-150 bin lira civarında belki para çekebileceklerdi. O sanal kart uygulamasıyla bu işten kurtuldum. Ama en güzeli, bu tür olaylara karşı tedbirli olmak dedi. Vatandaşları dolandırıcılıklara karşı uyaran Vali Çiftçi, Her zaman söylüyoruz. Asker, polis, savcı kesinlikle vatandaşımızdan para istemez. Onun altınını bozdurmasını, elindeki parayı götürüp bankaya yatırmasını, IBAN'a havale etmesini istemez. Vatandaşlarımız bu tür olaylara karşı uyanık olsunlar, temkinli olsunlar, dikkatli olsunlar. Böyle durumlarda zaten karşıdaki kişiler, telefonun kapatılmamasını istiyorlar. Vatandaşlarımız hemen telefonu kapatarak 112'yi arasınlar. Emniyetimize, jandarmamıza, bu tür kişilere ihbar etsinler. Vatandaşlarımız tanımadıkları, bilmedikleri, kendilerine kolay para kazanmayı vaat eden kişilere itibar etmesinler. Onlara inanmasınlar"