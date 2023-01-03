12 yıldır tedavi aradığı hastalığından 1 haftada kurtuldu

İHA’nın haberine göre; Erzurum Şehir Hastanesi Üroloji Kliniğine 3 hafta önce prostat hastalığı nedeniyle başvuruda bulunan Sedat Erçek, Üroloji Uzmanları tarafından muayene edildiği ifade edildi.

Yapılan muayene sonucu idrar kanalı darlığının son derece uzun olduğu tespit edilen Erçek, işinde uzman hekimler tarafından tedaviye alındı.

Hasta üzerinde incelemelerde bulunan Üroloji Uzmanı Fatih Akkaş ve Üroloji Uzmanı Emre Şam idrar kanalı darlığını açık ameliyat ile tedavi etmeye karar verdi.

Daha sonra Ağız içinde, yanak kısmında bulunan mukozadan alınan bir doku ile idrar kanalında bulunan darlığın yama yapılarak tedavi edildiği operasyonu başarıyla gerçekleştiren hekimler hastayı tedavi etti. 12 yıldır bu hastalıktan çok çektiğini belirten Sedat Erçek ise hem başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştuğu için hem de tedavi için il dışına gitmekten kurtulduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

“12 YIL BU HASTALIKTAN ÇOK ÇEKTİM SONUNDA SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM”

Hem hastalıktan hem de il dışında tedavi aramaktan kurtulduğu için çok mutlu olduğunu belirten Sedat Erçek, “12 sene öncesinde bu hastalığım meydana geldi. O zamanlar ben bu ameliyatı Erzurum’da olamadım. İl dışında çare aradım ama imkanlarım el vermedi. Bu hastaneye 3 hafta önce şikayetim için başvuruda bulundum. Hocalarım dedi biz bu ameliyatı yapıyoruz. Beni rahatlattılar. Ameliyatı hocalarım başarıyla gerçekleştirdi. Beni de il dışına gitmekten kurtarmış oldular. Beni sıkıntılarımdan kurtardılar onlara çok teşekkür ediyorum. Böyle ameliyatlar umarım ülkemizde hep devam eder. Şuan gerçekten çok iyi durumdayım. Ameliyattan çıktıktan 2 gün sonra bile bıraksalar taburcu olurdum. 5 sene önce emekli oldum şofördüm. Sürekli araçta oturduğum için meslek hastalığı olabileceğini düşündüm. Bu hastalıktan dolayı 12 yıl çok sıkıntı çektim. Tuvalete gidiyordum. Mesane boşalmadığı için bir daha sürekli tuvalete gidiyordum. Namazlarımı kılamıyordum. İdrar kaçırdığım için çok sıkıntılar yaşadım. Böbreklerimde de sıkıntılar çıkartmaya başlamıştı. Bende bu durum sonucunda tedavi olmak için geldim. Hocalarım sayesinde sağlığıma kavuştum” dedi.

“2022 YILINDA 65 BİNE YAKIN MUAYENE VE 10 BİN AMELİYAT YAPTIK”

2022 yılında yaklaşık 10 bin ameliyat gerçekleştirdiklerini söyleyen Üroloji uzmanı Emre Şam da, “Burada geride bırakmış olduğumuz 2022 yılında yaklaşık 65 bin hasta muayenesi ve10 bine yakın ameliyat yapıldı. Robotik kanser tedavilerini aktif bir şekilde yapıyoruz. Hastamıza da uyguladığımız ve üretra darlığı dediğimiz kanal darlığı hastalığını Erzurum’da uyguladığımız açık ameliyatla tedavi ettik ve ilk defa bizim hastanemizde yapıldı” diye konuştu.

“ERZURUM’DA BU AMELİYATI İLK DEFA GERÇEKLEŞTİRDİK”

Ağız içerisinden alınan bir doku ile idrar kanalında bulunan darlığa yama yaptıklarını kaydeden Üroloji Uzmanı Fatih Akkaş ise, “Hastamızda, daha önceden geçirmiş olduğu bir operasyondan sonra üretrada bir darlık gerçekleşmiş. Bu darlık sürecinden sonra hasta idrar yapmakta güçlük yaşama şikayetiyle bize başvurdu. Hastanın yapılanan muayeneleri sonrası mevcut idrar kanalı darlığının son derece uzun olduğunu tespit ettik. Daha sonra bu prosedürün açık yapılması gerektiğine karar verdik. İdrar kanalı darlıkları hastalığın doğası gereğince tekrar etmeye açık bir hastalıktır. Hastaya kapalı tedavi uygulasaydık erkenden taburcu edebilirdik ama onun şikayetleri zaman geçtikçe tekrar devam edecekti. Hayat yaşam kalitesi düşmüş olacaktı. Biz hastamızla konuştuk yapacağımız işlemleri anlattık. Hastamızda bu tedaviyi olmak için Ankara veya İstanbul’a kadar gitmekten kurtulmuş oldu. Ameliyatı 1 hafta önce yaptık. Hastanın darlık bölgesine, ağız içerisinden yanak kısmından aldığımız dokuyu darlık bölgesine yama yaparak idrar darlığı kanalı ameliyatını gerçekleştirmiş olduk. Ameliyat başarılı geçti ve hastamızı bugün taburcu etmeyi planlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de hasta takibimizde olacak. Bu operasyon İstanbul ve Ankara’da belli başlı yerlerde yapılıyor olsa da çoğu klinikte kapalı olarak devam ediyor. Erzurum’da bu ameliyatı ilk defa gerçekleştirdik. Bu kadar uzun seviyede bir idrar kanalı darlığını ilk kez ameliyat ettik. Ameliyat başarılı geçti ve hastayı başka illere gitmekten de kurtarmış olduk. Yanak içerisinden aldığımız, mukoza dediğimiz yerden dokuyu alıp daralan bölgeye yama yaptık. Hastamız bize 3 hafta önce başvurdu. Biz 1 hafta önce operasyona aldık. Hastanın mevcut şikayetleri ise uzun süredir vardı” açıklamalarında bulundu.