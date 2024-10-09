Erzurum’da 17 adet tarihi eser ele geçirildi

KOM Şube Müdürlüğü, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Erzurum merkezde yaptığı operasyonlarda; 10 adet 2. Murad Dönemi'ne ait sikke, 1 adet Bizans Dönemi'ne ait sikke, 2 adet kolye, 2 adet biblo ve 2 adet obje olmak üzere toplam 17 adet tarihi eseri ele geçirdi.

Operasyon sonucunda S.B. ve M.I. isimli şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Sultanhisar'da tarihi eser operasyonu: Roma ve Bizans dönemine ait objeler bulundu