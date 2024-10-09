Erzurum’da 17 adet tarihi eser ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzurum’da 17 adet tarihi eser ele geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü, 17 adet tarihi eser ele geçirdi. Operasyonda 2. Murad ve Bizans dönemlerine ait sikkeler, kolyeler, biblolar ve objeler bulundu.

KOM Şube Müdürlüğü, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Erzurum merkezde yaptığı operasyonlarda; 10 adet 2. Murad Dönemi'ne ait sikke, 1 adet Bizans Dönemi'ne ait sikke, 2 adet kolye, 2 adet biblo ve 2 adet obje olmak üzere toplam 17 adet tarihi eseri ele geçirdi.

Operasyon sonucunda S.B. ve M.I. isimli şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Sultanhisar'da tarihi eser operasyonu: Roma ve Bizans dönemine ait objeler bulunduSultanhisar'da tarihi eser operasyonu: Roma ve Bizans dönemine ait objeler bulundu

Erzurum’da 17 adet tarihi eser ele geçirildi

Son Haberler
'Cem Garipoğlu ölmedi'. Münevver Karabulut'un annesi konuştu
'Cem Garipoğlu ölmedi'. Münevver Karabulut'un annesi konuştu
CHP Genel Başkanı Özel'den Saadet Partisi'ne taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Özel'den Saadet Partisi'ne taziye ziyareti
Devlet okulunda skandal iddia: Öğretmen ilkokul öğrencilerine hap içirdi
Devlet okulunda skandal iddia: Öğretmen ilkokul öğrencilerine hap içirdi
Naci Görür’den İstanbulluları korkutan uyarı. 'Şaka değil' diyerek tarih verdi
Naci Görür’den İstanbulluları korkutan uyarı. 'Şaka değil' diyerek tarih verdi
İYİ Parti kürsüde Sıla bebeği andı AKP sıraları kahkahalar attı
İYİ Parti kürsüde Sıla bebeği andı AKP sıraları kahkahalar attı