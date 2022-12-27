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Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Horasan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 19:51
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Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Erzurum'un Horasan ilçesinde saat 19.33'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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