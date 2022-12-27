﻿Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Erzurum'un Horasan ilçesinde saat 19.33'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Erzurum'un Horasan ilçesinde saat 19.33'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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