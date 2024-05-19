Ali Koç saldırıya uğradı!

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Ali Koç saldırıya uğradı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, koridordan çıkış yaptığı sırada saldırı girişimi yapıldı. Güvenlik görevlileri hemen olaya müdahale etti.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olaylar sürmeye devam ediyor.

Son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, RAMS Park'a geldi.

Soyunma odasına futbolcular ve teknik heyeti tebrik eden Ali Koç, hep birlikte RAMS Park'ın çimlerine çıktı.

Kısa süreliğine stat görevlileri ile tartışma yaşanması sonrası stat ışıkları kapatıldı.

Stadyum yönetimi, yapılan tezahüratlar üzerine boş stadyumda müzik sesini açtı.

Ali Koç ve beraberindekiler tekrar içeri girince gerginlik sona erdi.

ALİ KOÇ'A SALDIRILDI!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kafile stat koridorundan çıkış yapacağı sırada Ali Koç'a saldırı girişimi yapıldı.

Daha sonrasında güvenlik güçleri olaya müdahale etti.

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