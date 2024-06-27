Erzurum'da arazi anlaşmazlığı: 1 ölü 1 yaralı

Arazi anlaşmazlığında kan döküldü

Olay, sabahın erken saatlerinde, F.Y. (46/E) ve Ş.E.Y. (18/K) isimli bireylerin kendi bahçelerinde bulundukları sırada, daha önceden arazi konusunda anlaşmazlık yaşadıkları M.S.Y. (59/E) ve Ö.Y. (23/E) tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu meydana geldi.

Erzurum Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, olaya hızla müdahale edilmiş, yaralılar derhal Karaçoban Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ne yazık ki, F.Y. isimli birey hastanede hayatını kaybetmiştir. Diğer yaralı Ş.E.Y.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavi için Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Olayın ardından Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan operasyonla, saldırganlar M.S.Y. ve Ö.Y., olaydan kısa bir süre sonra, 27 Haziran 2024 günü saat 10.50 civarında, bir dere yatağında saklanırken yakalanmış ve gözaltına alınmışlardı. Yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı düşünülen 7.65 mm çapında bir tabanca ve bu tabancaya ait 40 adet mermi ele geçirilmişti.

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla adli soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan şahısların işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilecekleri belirtilmişti. Bu olay, toplumda derin üzüntü yaratmış ve arazi anlaşmazlıklarının ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğine dair bir kez daha dikkatleri çekmişti.