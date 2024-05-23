Erzurum'da baba-oğul kavgası kanlı bitti

7 katlı iş merkezinin 5. katındaki ofiste baba ve oğul arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında M.T.A., babasına ateş etti. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine hemen olay yerine intikal etti ve Fahrettin A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Fahrettin A.'nın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı M.T.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.T.A., cezaevine gönderildi.