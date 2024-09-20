Erzurum’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Dikyar Mahallesi'nde etkili olan dolu yağışı sonrası, bahçelerdeki ürünler büyük oranda zarar görürken, vatandaşlar hasatlarının tehlikeye girdiğini dile getirdi. Dolunun ardından etkili olan sağanak yağmur sele yol açtı, yollarda çökmeler meydana geldi ve ulaşım aksadı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Uzundere Belediyesi, yolları açmak ve hasar gören alanları onarmak için çalışmalar başlattı. Yetkililer, zarar tespiti için çalışmaların süreceğini ve can güvenliği için önlemler alınması gerektiğini ifade etti.