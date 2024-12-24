Erzurum'da dağcılar buz tutan şelalelere tırmandı

Tortum ve Uzundere ilçelerinde bulunan buz tutan şelalelere ulaşmak için dağcılar, zaman zaman karla kaplı arazilerde yürüyerek 45 ile 60 metre uzunluğundaki buz sarkıtlarını tırmandılar. Bu yıl ilk kez düzenlenen etkinlikte, Uzundere ilçesinde bulunan Nadir Şelalesi (45 metre) ve Serdarlı Şelalesi (60 metre) gibi zorlu parkurlarda tırmanış yapıldı.

Tunç Fındık ve Yıldırım Beyazıt Öztürk, zorlu tırmanış rotalarında karşılaştıkları engelleri aşarken, aynı zamanda Erzurum'un doğal zenginliklerine de hayran kaldılar. Bu tür buz tutan şelalelerin sadece Erzurum'a özgü olduğunu belirten Fındık, "Bölgenin benzersiz doğal güzelliklerini tırmanarak keşfetmek büyük bir keyif. Erzurum'da, özellikle Tortum ve Uzundere ilçelerinde buz tutan 30’a yakın şelale bulunuyor. Bu şelalelere tırmanmak hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük bir deneyim" dedi.

Yıldırım Beyazıt Öztürk ise Erzurum’daki buzul tırmanışının nadir bir deneyim sunduğunu vurguladı. "Bu tür büyük şelalelere tırmanmak gerçekten etkileyici. Erzurum'da bu şelalelere tırmanmak, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle mümkün oluyor. Bu doğa harikalarını görmek ve buzul tırmanışı yapmak, adrenalin tutkunları için müthiş bir duygu" şeklinde konuştu.

Uzundere ve Tortum ilçelerindeki buz tutan şelalelere tırmanan dağcılar, sadece zorlu bir spor yapmıyor, aynı zamanda Erzurum'un eşsiz doğal güzelliklerini keşfetme şansı da yakalıyorlar. Türkiye'nin farklı bölgelerinde buz tutan şelalelere rastlamak mümkün olsa da, Erzurum'daki buzul tırmanışı, bölgenin kendine has coğrafyası ve buzul yapısı ile farklılık arz ediyor.

Erzurum'un dağcılık ve doğa sporları için önemli bir merkez olma yolunda ilerlediğini belirten uzmanlar, bu tür etkinliklerin, hem yerel turizme katkı sağladığını hem de doğa sporlarına olan ilgiyi artırdığını ifade ediyorlar.

Buz tırmanışı gibi zorlu doğa sporlarına ilgi duyanlar için, uzmanlar öncelikle güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle buz tırmanışı yaparken uygun ekipman kullanımı, deneyimli dağcı rehberleriyle tırmanış yapmak ve hava koşullarını dikkatle izlemek büyük önem taşıyor.

Tunç Fındık ve Yıldırım Beyazıt Öztürk gibi profesyonel dağcılar, doğa ile iç içe tırmanış yapan kişilere, bu tür etkinlikleri deneyimli ekiplerle gerçekleştirmelerini ve doğaya saygılı bir şekilde hareket etmelerini öneriyorlar.