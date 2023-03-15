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Erzurum'da depremde kopan kaya parçası korkutuyor

Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı köyünde iki yıl önce yaşanan depremde dağdan kopan dev kaya mahalle sakinlerini korkutuyor.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 03:53
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Erzurum'da depremde kopan kaya parçası korkutuyor

Erzurum'da depremde kopan kaya parçası korkutuyor
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Pokens Mahallesi'nde iki yıl önce deprem sarsıntısından sonra dağdan kopan bina büyüklüğündeki kaya parçası, 50 metre aşağıda ikamet eden vatandaşları korkutuyor.

Mahalle sakinleri, yetkililerden bir an önce kayayı parçalayıp tehdidi ortadan kaldırmasını istiyor.

"MEVCUT KAYA İKİ BİNA BÜYÜKLÜĞÜNDE"

Ahmet Kurt adlı mahalle sakini, "Benim evlerimden 50 metre yukarıda üst taraftan koptu aşağı düştü, küçük bir kaya parçası tutuyor. Eğer o taş da olmasaydı en ufak bir sarsıntıda benim aşağıdaki evlerimi arabalarımı alıp götürür. Eğer gece olursa canımız bile tehlikede, gündüz düşerse belki kendimiz kurtarabiliriz ama evimizi, arabamızı bir türlü kurtaramayız" dedi.

Özkan Kurt isimli vatandaş ise, mevcut kayanın iki bina büyüklüğünde olduğunu belirterek, "Eğer bu kaya depremde yağmurda buradan aşağı gelirse aşağıdaki bizim evleri tamamen paramparça eder. Yetkililerden bir an önce gelip bu kayayı parçalamalarını aşağıya indirmelerini istiyoruz" diye konuştu.

"KORKUDAN GECELERİ YATAMIYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Gülistan Kurt ise, "Geçtiğimiz sene deprem sonrası bu kaya koptu düştü oraya, şimdi de gece uyuyamıyoruz ki gece gelir de bizi öldürür, evlerimize zarar verir. O kayayı bir önce gelin, parçalayın ne olur. Korkudan geceleri yatamıyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)

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