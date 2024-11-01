Erzurum'da dev uyuşturucu operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kent genelinde uyuşturucu madde konularına yönelik Narkotik Madde Arama Köpeği Magnum ile yapılan kontroller neticesinde; 80 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonla ilgili olarak yakalanup adli mercilere sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.