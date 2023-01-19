19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Eşini kaldığı akraba evinde vurdu, kaçtı

Erzurum’da Ferdi H., akrabasının evinde kalan eşi Meryem H.'yi (20) tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Polis ekipleri, Ferdi H.'nin yakalanması için kapı kapı dolaşarak çalışma başlattı.

Galeri Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 16:34
Takip Et
1/10
Eşini kaldığı akraba evinde vurdu, kaçtı

Olay, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki apartmanın giriş katında meydana geldi.

2/10
Eşini kaldığı akraba evinde vurdu, kaçtı

İddiaya göre, İstanbul'a çalışmak için giden Ferdi H., eşi Meryem H.'nin 1 hafta önce evden ayrıldığını öğrenince Erzurum'a döndü. Eşinin kaldığı akrabasının evine giden Ferdi H., tabancayla 4 el ateş etti.

3/10
Eşini kaldığı akraba evinde vurdu, kaçtı

Mermilerin 2'si, Meryem H.'nin karın bölgesine, 1'i ise başına isabet etti. Ferdi H., evden kaçarken, komşular tarafından görüldü.

4/10
Eşini kaldığı akraba evinde vurdu, kaçtı

Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

5/10
Eşini kaldığı akraba evinde vurdu, kaçtı

Meryem H., anestezi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

6/10
Eşini kaldığı akraba evinde vurdu, kaçtı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Ferdi H.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

7/10
Eşini kaldığı akraba evinde vurdu, kaçtı

Kapı kapı gezerek Ferdi H.'yi arayan üniformalı ve sivil polisler, kent giriş- çıkışlarında da kontrollerini sıklaştırdı.
 

8/10
Eşini kaldığı akraba evinde vurdu, kaçtı

(Kaynak: DHA)

9/10
Eşini kaldığı akraba evinde vurdu, kaçtı

10/10
Eşini kaldığı akraba evinde vurdu, kaçtı

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
1
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
2
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
3
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
4
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
5
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
6
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
7
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Aras Nehri'nin büyük bölümü buz tuttu
﻿Aras Nehri'nin büyük bölümü buz tuttu
﻿Aras Nehri'nin büyük bölümü buz tuttu
﻿Bursa'da bu sabah gökyüzüne bakanlar bunu gördü. Kimse ne olduğunu anlamadı
﻿Bursa'da bu sabah gökyüzüne bakanlar bunu gördü. Kimse ne olduğunu anlamadı
﻿Bursa'da bu sabah gökyüzüne bakanlar bunu gördü. Kimse ne olduğunu anlamadı
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿ Apple liderliği kaptırdı. 2023’ün en değerli markaları belli oldu
﻿ Apple liderliği kaptırdı. 2023’ün en değerli markaları belli oldu
﻿ Apple liderliği kaptırdı. 2023’ün en değerli markaları belli oldu
﻿Hiç bu kadar yakından görmemiştiniz!
﻿Hiç bu kadar yakından görmemiştiniz!
﻿Hiç bu kadar yakından görmemiştiniz!
﻿Ömer dizisindeki çocuk emzirme sahnesine tepki yağdı
﻿Ömer dizisindeki çocuk emzirme sahnesine tepki yağdı
﻿Ömer dizisindeki çocuk emzirme sahnesine tepki yağdı
﻿Dünyanın en yaşlı insanı öldü. İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay
﻿Dünyanın en yaşlı insanı öldü. İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay
﻿Dünyanın en yaşlı insanı öldü. İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay
﻿İzmir'in sevimli misafirleri: Yeşil papağanlar
﻿İzmir'in sevimli misafirleri: Yeşil papağanlar
﻿İzmir'in sevimli misafirleri: Yeşil papağanlar
﻿Dere yine simsiyah akıyor. Geçen ay da bir fabrikanın faaliyetleri men edilmişti
﻿Dere yine simsiyah akıyor. Geçen ay da bir fabrikanın faaliyetleri men edilmişti
﻿Dere yine simsiyah akıyor. Geçen ay da bir fabrikanın faaliyetleri men edilmişti
﻿Doğaseverler Bay Kalesi'nin bulunduğu bölgeye tırmandı
﻿Doğaseverler Bay Kalesi'nin bulunduğu bölgeye tırmandı
﻿Doğaseverler Bay Kalesi'nin bulunduğu bölgeye tırmandı
﻿Dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı
﻿Dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı
﻿Dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı
﻿Zeynep Bastık’ın balkon pozu olay oldu
﻿Zeynep Bastık’ın balkon pozu olay oldu
﻿Zeynep Bastık’ın balkon pozu olay oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.