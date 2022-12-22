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Erzurum'da faciadan dönüldü: Gaz sıkışması restoranı az kalsın yok ediyordu

Erzurum'da bir restoranda gaz sıkışması yüzünden yaşanan patlama hasara neden oldu.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 15:14
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Erzurum'da faciadan dönüldü: Gaz sıkışması restoranı az daha imha ediyordu

Erzurum'da faciadan dönüldü: Gaz sıkışması restoranı az kalsın yok ediyordu
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AA'da yer alan haberde, Yakutiye Caddesi'nde yer alan Ramazan İş'e ait bir lokantada, mutfak tüpünden sızan gaz sebebiyle patlama yaşandı.

Olayda, camları da kırılan iş yerindeki malzeme çevreye dağıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gelen polis ve itfaiye ekiplerince restoranda inceleme yapıldı.

Çevreye dağılan cam parçaları ve malzeme de iş yeri sahibince toplandı.

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