Erzurum'da içme suyu deposundan ölü fareler çıktı

Erzurum’da Karaağıl Mahallesi’nde içme suyu deposundan ölü fareler olduğu ortaya çıktı.

KAYNAK: ANKA
Erzurum'da içme suyu deposundan ölü fareler çıktı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Erzurum’un karayazı ilçesine bağlı Karaağıl Mahallesi’nde içme suyu deposundan çıkan fare ölülerinin olduğu görüntüyü paylaştı.

Tanal paylaşımında şunları ifade etti:

“Erzurum’un Karayazı İlçesine bağlı Karaağıl Mahallesi’nde, evlere şebeke sistemiyle dağıtılan içme suyunun ilkel deposundan mide bulandıran görüntüler. İlkel su deposunu kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışan Karaağıl Mahallesi sakinleri, musluktan içtikleri suyun içerisinden fare ölülerini çıkarıyor. 2023 Türkiye’sine ait bu görüntüler, hepimiz için utançtır! Kendi vatandaşına temiz içme suyu ulaştıramayan bir yönetim anlayışı olabilir mi? Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Karayazı Kaymakamlığı, Erzurum Valiliği, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri nerede?

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“SU MİKTARI YOK DENECEK KADAR AZ”

Mahalle sakinleri, içtikleri suyun kansere sebep olduğundan şüpheleniyor. Ancak şu ana kadar Sağlık Bakanlığı, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Karaağıl Mahallesi’ne gidip de su numunesinin analizini yapmış mı? Karaağıl Mahallesi’nde ilkel su depoları, boru hatları temizlenmediği gibi musluklara gelen su miktarı da yok denecek kadar azdır. Musluklardan sudan çok hava sesi gelmektedir!

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