Erzurum’da ikinci OSB’ye GES yatırımı

Kaynak: İHA
Erzurum’da ikinci OSB’ye GES yatırımı
Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin müteşebbis heyet toplantısı gerçekleştirildi. Vali Mustafa Çiftçi başkanlığındaki toplantıda, üçüncü etap alanının genişletilmesi ve güneş enerji santrali (GES) yatırımı değerlendirildi.

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi (2. OSB) müteşebbis heyet toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi. Erzurum Valiliği’nde düzenlenen toplantıda; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Fatih İpek, 2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya ile müteşebbis heyet üyeleri yer aldı.

Toplantıda 2.OSB Müdürü Fırat Karakaya, bölgede yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yaptı. Ayrıca gündemde yer alan; 2. OSB’nin 2024 Yılı Bütçesi, Arsa tahsis bedeli ve katılım payı belirlenmesi, hizmet ve destek alanlarının (ticaret) satış prensiplerinin belirlenmesi, 3. etap kompanzasyon panosu kurulum işinin ihaleye çıkarılması ve idari bina yapımı konuları da görüşüldü.

Bunun yanında, üçüncü etap alanın genişletilmesiyle ilgili çalışmaların son durumu detaylandırıldı. 1. ve 2. Etap alana yapılacak olan güneş enerji santrali (GES) projesi de ele alınarak değerlendirmesi yapıldı.

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