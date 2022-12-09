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İlaç hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

Erzurum’da bir eczane ve 3 depodan hırsızlık olayları polisin sıkı takibi sonucu çözüldü. 32 kameradaki 102 saatlik görüntüleri inceleyen polis, şüphelileri anında yakaladı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 16:50
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Erzurum'da ilaç hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

İlaç hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı
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İHA

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yakutiye ilçesinde bir eczane ve 3 binanın depo kısımlarından gece özel reçeteli ilaçlar ve ilaç yapımında kullanılan ekipman, bisiklet, kol saati, hilti ve muhtelif malzemelerin çalınması ile ilgili olarak çalışma başlattı. 32 kameradaki 102 saatlik görüntüleri inceleyen ekipler, titiz çalışma neticesinde şüphelilerin kimliğini belirledi. İş yerinden, otodan ve evden hırsızlıktan çok sayıda kayıtları bulunan Şahin D. ve Cihangir B., Yakutiye ilçesinde yakalanarak adli mercilere sevk edildi. 2 şüpheli, 4 ayrı hırsızlık olayından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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