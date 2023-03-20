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Erzurum güne kar ile uyandı

Erzurum’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte vatandaşlar güne kar sürprizi ile uyandı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 11:23
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Erzurum’da kar yağışı

Erzurum güne kar ile uyandı
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İHA'nın haberine göre, Erzurum’un Aşkale ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle adeta bir günde dört mevsim yaşanıyor.

Gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı ilçe merkezinin beyaza bürünmesine neden olurken vatandaşlar güne kar sürprizi ile uyandı.

Kar yağışı kurak geçen kış mevsiminin ardından sevindirirken “Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır” sözünü hatırlattı.

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