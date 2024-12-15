Erzurum'da kar yağışı seralara zarar verdi

Erzurum'un Uzundere ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle seracılıkla geçimini sağlayan vatandaşları mağdur etti. Kalınlığı 50 santimetreyi bulan kar, ilçedeki birçok serada hasara yol açtı. Doğu Anadolu'nun en büyük seralarında oluklar eğilirken, çatılar zarar gördü ve seraların içi karla doldu.

"BU KADAR YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLEMİYORDUK"

Uzundere'nin en büyük serasının sahibi Aslan Olgun, yaşanan durumun büyük maddi kayıplara neden olduğunu belirtti. Yaz-kış üretim yapılan serasında, kar nedeniyle ekili ürünlerin zarar görme riskiyle karşı karşıya olduklarını söyleyen Olgun, "Yıllardır Uzundere'de bu kadar yoğun bir kar yağışı yaşamamıştık. Ürünlerimizi kurtarmak için yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

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YETKİLİLERDEN DESTEK ÇAĞRISI

Olgun ve diğer üreticiler, seraların onarılması ve ürünlerin korunması için acil yardım talep ediyor. Bölgedeki yoğun kar yağışının devam etmesi halinde zararların daha da artacağı ifade ediliyor.

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Uzundere'deki üreticiler, seracılığın bölge ekonomisi için önemini vurgulayarak, yaşanan bu doğal afetin yaralarının bir an önce sarılmasını umuyor.