Erzurum'da katliam gibi kaza! Ambulansla araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Erzurum'da katliam gibi kaza! Ambulansla araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Erzurum’da bir ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, 2’si sağlık çalışanı olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Oltu ilçesi Çamlıbel Mahallesi yakınlarında saat 06.00 sıralarında gerçekleşti. Ambulans, Oltu’dan Erzurum’a hasta götürdükten sonra geri dönerken, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

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HEMŞİRE VE AMBULANS SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Kazada ambulans sürücüsü Fatih Karadeniz, hemşire Asiye Kaya, hafif ticari aracın sürücüsü Feyzullah İyisoy ve Nacihan İyisoy olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansta görevli ikinci hemşire Netice Altınok ise ağır yaralandı.

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DİĞER HEMŞİRE AĞIR YARALI

Olay yerine jandarma, trafik polisi, sağlık ekibi ve itfaiye görevlileri sevk edildi. Ağır yaralı hemşire Netice Altınok, helikopter ambulansla Erzurum’a sevk edildi.

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SIKIŞANLARI İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araçta sıkışarak hayatını kaybeden Feyzullah İyisoy ve Nacihan İyisoy’un cenazeleri, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

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MESLEKTAŞLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gerek yardım için gerekse olayı duyup olay yerine gelen sağlık ekipleri büyük üzüntü yaşadı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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