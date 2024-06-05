Erzurum'da kayalıklardan düşen kadın ambulans helikopterle kurtarıldı

Kaynak: İHA
Erzurum'da kayalıklardan düşen kadın ambulans helikopterle kurtarıldı

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde çaşır otu toplarken dengesini kaybedip kayalıklardan düşen Songül Eser'in imdadına ambulans helikopter yetişti.

Erzurum Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı ambulans helikopter, bugün kırsal alanda uçuruma düşen Songül Eser için havalandı. Şenkaya ilçesi Zümrüt Köyü ile Oltu’nun Yukarı Çamlı Köyü arasındaki dağlık arazide arkadaşıyla birlikte çaşır otu toplayan 58 yaşındaki Songül Eser, dengesini kaybederek kayalardan aşağı düştü. Eser'i tesadüfen oradan geçen bir çoban fark etti ve hemen jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, kadına ulaşmak ve onu güvenli bir şekilde kurtarmak için çalışmalar başlattı. Ekipler, zorlu arazide yaralı kadına ulaşmaya çalışırken, ambulans helikopter de Erzurum Şehir Hastanesi’nden havalandı. Başarılı bir kurtarma operasyonu ile Songül Eser, ambulans helikopterle olay yerinden alınıp Erzurum’a götürüldü.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Songül Eser’in hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Eser, ambulans helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine sevk edilerek tedavi altına alındı.

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