Erzurum'da kazanan çıkmadı

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Erzurumspor FK ve Van Spor FK karşı karşıya geldi.
31. dakikada Regis'in topla ilerleyerek ceza girip yaptığı vuruşta Erzurumspor FK savunmasında Orhan Ovacıklı'nın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.
47. dakikada Erzurumspor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Benhur Keser’in vuruşunda meşin yuvarlak Yakup Kırtay’a çarparak dışarı çıktı.
Erzurumspor FK 55. dakikada öne geçti. Sol kanattan Crociata'nın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Eren Tozlu kafayla topu filelere gönderdi: 1-0
Vanspor FK 68. dakikada skoru eşitledi. Erdem Seçgin'nin ceza sahası dışından sert şutunda direkten dönen top kaleci Orbanic’in sırtına çarparak ağlarla buluştu: 1-1
Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Bu skorla Erzurumspor FK 15 puana, Vanspor FK da 13 puana yükseldi.