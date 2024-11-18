Erzurum'da kış lastiği dönemi başladı

Erzurum'da zorunlu kış lastiği uygulaması, 15 Kasım 2024 itibarıyla başladı. Bu uygulama, il genelinde 15 Kasım 2024 ile 1 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü durumlarda otomobillerde kış lastiği kullanımının önerildiği vurgulandı. Emniyet yetkilileri, kış lastiği kullanmanın trafik güvenliği açısından son derece önemli olduğunu ifade etti. Zorunlu olarak kış lastiği kullanması gereken araçlar arasında kamyon, çekici, kamyonet, tanker, minibüs ve otobüsler yer alıyor. Araç lastiklerinin diş derinlikleri, yasal yönetmeliğe göre otomobillerde en az 1,6 mm, kamyon ve otobüslerde 4 mm, diğer araçlarda ise 1 mm olmalıdır.

Kış lastiği kullanmamanın cezası ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/a maddesi gereği 4 bin 69 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu nedenle sürücülerin, kış lastiği uygulamasına uymaları gerektiği hatırlatılıyor.