Erzurum'da kış lastiği dönemi başladı

Kaynak: İHA
Erzurum'da kış lastiği dönemi başladı

Erzurum'da, 15 Kasım 2024 itibarıyla zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Uygulama, 1 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Erzurum'da zorunlu kış lastiği uygulaması, 15 Kasım 2024 itibarıyla başladı. Bu uygulama, il genelinde 15 Kasım 2024 ile 1 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü durumlarda otomobillerde kış lastiği kullanımının önerildiği vurgulandı. Emniyet yetkilileri, kış lastiği kullanmanın trafik güvenliği açısından son derece önemli olduğunu ifade etti. Zorunlu olarak kış lastiği kullanması gereken araçlar arasında kamyon, çekici, kamyonet, tanker, minibüs ve otobüsler yer alıyor. Araç lastiklerinin diş derinlikleri, yasal yönetmeliğe göre otomobillerde en az 1,6 mm, kamyon ve otobüslerde 4 mm, diğer araçlarda ise 1 mm olmalıdır.

Kış lastiği kullanmamanın cezası ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/a maddesi gereği 4 bin 69 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu nedenle sürücülerin, kış lastiği uygulamasına uymaları gerektiği hatırlatılıyor.

202795-2.jpg

Son Haberler
Kahramanmaraş'ta, depoda yangın çıktı: 70 ton buğday küle döndü
Kahramanmaraş'ta, depoda yangın çıktı: 70 ton buğday küle döndü
Teğmen Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu'nun YDK'ya sevk edilmesine 52 baro başkanından ortak açıklama geldi
Teğmen Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu'nun YDK'ya sevk edilmesine 52 baro başkanından ortak açıklama geldi
Biden, Ukrayna’ya uzun menzilli füzeleri Rusya içindeki hedefleri vurma yetkisi verdi
Biden, Ukrayna’ya uzun menzilli füzeleri Rusya içindeki hedefleri vurma yetkisi verdi
Elazığ’da feci kaza: İki genç iş makinasının altında kaldılar
Elazığ’da feci kaza: İki genç iş makinasının altında kaldılar
Mike Tyson-Jack Paul dövüşündeki rekor ortaya çıktı. Açıklama Netflix’ten geldi
Mike Tyson-Jack Paul dövüşündeki rekor ortaya çıktı. Açıklama Netflix’ten geldi