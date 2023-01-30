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Soba bacasından çıkan yangın korkuttu

Erzurum'da bir evin soba bacasından çıkan kıvılcım nedeniyle çatıda yangın çıktı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen yandı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 09:41
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Erzurum'da korkutan yangın

Soba bacasından çıkan yangın korkuttu
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İHA'nın haberine göre, Erzurum'un Pazaryolu ilçesine bağlı Kumaşkaya Mahallesinde bir evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Kumaşkaya Mahallesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pazaryolu'na bağlı Kumaşkaya Mahallesi'nde akşam saatlerinde İsmet Çoruh'a ait olan evin soba bacasından çıkan kıvılcım nedeniyle çatıda yangın çıktı. Pazaryolu İtfaiyesinin uzun süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında İsmet Çoruh'a ait olan ev tamamen yandı. Yangında binanın yanındaki Sinan Çoruh'a ait olan evinde çatısı yandı. Yangında can kaybı olmaması sevindirdi.

Yangınla ilgili olarak jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Olay sırasında kimsenin bulunmadığı evdeki yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Pazaryolu Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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