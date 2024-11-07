Erzurum'da "Millî Mücadelede Basın" paneli düzenlendi

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Erzurum Yeni Medya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı iş birliğinde düzenlenen panel Fakültenin çok amaçlı salonunda gerçekleşti. Panelde Erzurum basının milli mücadele döneminde stratejik öneme sahip olduğu ifade edildi.

Gamze İspirli, panelde tarihsel süreçte gazeteciliğin önemine değindi. İspirli: "Bugün yine anlamlı bir çalışmanın paydaşıyız. Milli mücadele kentinde tarihsel süreçte gazeteciliğin önemini konuşacağız. Milli Mücadele dönemi, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük için verdiği büyük bir savaşın simgesidir. Bu süreçte basın, halkı bilgilendirmek ve milli bilinci güçlendirmek için önemli bir rol oynamıştır. Erzurum basını da bu dönemde milli mücadeleye olan katkılarıyla öne çıkmıştır. Erzurum, coğrafi konumu itibarıyla milli mücadelenin önemli merkezlerinden biri olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Erzurum Kongresini şehrimizde yapmıştır.

​​​​​​​

İspirli, Doğu Anadolu'nun en büyük ve en iyi üniversitesine sahip şehirlerinden olan Erzurum, hem askeri hem de lojistik açıdan kritik bir noktada yer almakta olduğunu ve bu nedenle, burada çıkan gazeteler ve basın organları, milli mücadeleyi desteklemek adına önemli bir misyon üstlendiğini ifade etti.

​​​​​​​

Erzurum basını, milli mücadele döneminde halkı bilgilendirmek, milli duyguları pekiştirmek ve mücadeleye destek sağlamak için birçok gazete ve dergi çıkarmıştır. Erzurum basını doğunun "babı alisidir"

​​​​​​​

Erzurum basını, milli mücadelede halkı bilgilendirme ve motive etme görevini başarıyla yerine getirerek, milli bilincin oluşmasına ve güçlenmesine katkı sağladı. Bu dönemde çıkarılan gazeteler milli mücadelenin başarılı olmasında önemli bir rol oynamıştır.

​​​​​​​

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu ise Millî Mücadelenin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi açısından önemini vurguladı. Prof. Dr. Taşçıoğlu, Millî Mücadelede Erzurum Basını panelinin, öğrencilerde bu önemli tarihi döneme dair farkındalık oluşturmak adına anlamlı bir etkinlik olduğunu söyledi. Ayrıca, İletişim Fakültesi olarak bunun gibi etkinliklere devam edileceği söylendi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, panelin hazırlanmasında emeği geçen İletişim Fakültesi ve Erzurum Yeni Medya Derneği yöneticilerine teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş da böylesine önemli bir programa ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

​​​​​​​

Açılış konuşmalarının ardından panel akademisyen ve gazetecilerin sunumlarıyla devam etti. Prof. Dr. Besim Yıldırım, "Millî Mücadelede Albayrak Gazetesi" başlıklı sunumunda, Erzurum'un önemli yayın organlarından biri olan Albayrak Gazetesinin Millî Mücadeledeki etkilerini ve rolünü katılımcılara aktardı. Yıldırım, gazetenin halkı bilinçlendirmek ve Millî Mücadeleye katılımı teşvik etmek adına nasıl bir işlev üstlendi" dedi.

Prof. Dr. Hakan Temiztürk ise "Erzurum Dergilerinde Millî Mücadele: Tarih Yolunda Erzurum Örneği" başlıklı konuşmasında, dönemin dergileri aracılığıyla Erzurum halkının Millî Mücadeleye nasıl dahil olduğunu ve bu yayın organlarının halkı bilgilendirme işlevini inceledi. Temiztürk, dergilerin sadece kültürel bir araç olmanın ötesinde, aynı zamanda milli bilincin aşılanmasında önemli bir yer tuttuğunu aktardı.

​​​​​​​

İsmail Bingöl, "Milli Mücadelede ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Erzurum Mahalli Basını" başlıklı sunumunda, Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde Erzurum'daki yerel basının gelişimi ve bu süreçteki dönüşüm hakkında bilgi verdi.

"Mustafa Kemal'in Fazilet Adaları" başlıklı sunumunu gerçekleştiren Kadir Sabuncuoğlu ise Erzurum'daki yerel basının, Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinin ve vizyonunun halk arasında yayılmasındaki katkılarına değindi. Sabuncuoğlu, Erzurum'un, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki gelişmelere nasıl yön verdiğini ve bu sürecin basın aracılığıyla halkla nasıl paylaşıldığını anlattı.

​​​​​​​

Panele, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Akarsu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Hanifi İspirli, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Engin Ergül, STK temsilcileri panelistler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panel sonunda panelistlere protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi.