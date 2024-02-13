Erzurum'da motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı

Alınan bilgilere göre, Erzurum Pasinler İlçesi Ardıçlı Mahallesinde E.D. adlı şahsın bir adet motosikleti, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı (JASAT) dedektifleri ve Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından detaylı inceleme, analizler ve istihbarı çalışmalar sonucunda, suçu E.K. ve Ü.G. isimli şahısların işlediği saptandı.

Adli makamların arama kararına dayanarak, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yürütülen arama sonucu çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi. Olayı gerçekleştiren E.K. ve Ü.G. isimli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.