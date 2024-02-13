Erzurum'da motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
Erzurum'da motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı
Erzurum Pasinler'de motosiklet hırsızları jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Erzurum Pasinler İlçesi Ardıçlı Mahallesinde E.D. adlı şahsın bir adet motosikleti, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı (JASAT) dedektifleri ve Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından detaylı inceleme, analizler ve istihbarı çalışmalar sonucunda, suçu E.K. ve Ü.G. isimli şahısların işlediği saptandı.

aw141079-01.jpg

Adli makamların arama kararına dayanarak, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yürütülen arama sonucu çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi. Olayı gerçekleştiren E.K. ve Ü.G. isimli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

Son Haberler
ABD’de enflasyon tahminleri aştı Ekonomi
ABD’de enflasyon tahminleri aştı
Soğuk havada nefesi yüzünden buğulanan kaska çözüm bulan vatandaş. Uzay ne ki ? Bekle bizi Mars geliyoruz Gündem
Soğuk havada nefesi yüzünden buğulanan kaska çözüm bulan vatandaş. Uzay ne ki ? Bekle bizi Mars geliyoruz
Bodrum açıklarında 'Kızıl cin' yıldırımı gökyüzünü aydınlattı Gündem
Bodrum açıklarında 'Kızıl cin' yıldırımı gökyüzünü aydınlattı
DeFacto Gürcistan’da 7 mağazaya ulaştı Ekonomi
DeFacto Gürcistan’da 7 mağazaya ulaştı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a kısas operasyonu Dünya
Azerbaycan'dan Ermenistan'a kısas operasyonu
Ankara’da zincirleme trafik kazası Yerel Haberler
Ankara’da zincirleme trafik kazası
Son dakika… Antalya’da deprem Gündem
Son dakika… Antalya’da deprem