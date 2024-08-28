Erzurum'da orman yangını

Erzurum'un İspir ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bademli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 8 dönüm alanda etkili olan yangını kontrol altına almak için çevre ilçelerden de çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Jandarma ekipleri yangının yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.